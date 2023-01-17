İBB logolu araçta 112 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gelen ihbar üzerine harekete geçen Narkotik Büro ekipleri, İBB logolu aracın uyuşturucu sevkiyatı yaptığını tespit etti. Ekipler, toplamda 99 paket halinde 112 kilo 190 gram Hint keneviri ele geçirdi.

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Kent genelinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor.

Son olarak İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bunun üzerine ekipler, Beylikdüzü ilçesine dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi.

İBB logolu araca koli yüklendi

Üzerinde İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) logosu bulunan kapalı kasa kamyonetin, Başakşehir ilçesindeki bir dükkanın önüne gelerek beklemeye başladığı görüldü.

Kısa bir süre sonra aracın yanına farklı bir otomobil gelerek, kamyonete 2 büyük koli yükledi.

Onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ardından ekipler, şüpheli durumun üzerine harekete geçerek araçlardaki kolileri ele geçirdi.

TRT Haber'in aktarımına göre; kolinin içerisinde ise uyuşturucu madde bulundu. İSKİ ve İBB logolu kamyonette 67 kilo 100 gram, diğer araçta ise 45 kilo 90 gram uyuşturucu madde tespit edildi.

Toplamda 99 paket halinde 112 kilo 190 gram Hint keneviri uyuşturucu madde ele geçirilmiş oldu.

4 kişi yakalandı

Şoförler, ruhsat sahipleri ve araç sahibi oldukları düşünülen 4 kişi yakalandı.

Şahıslar, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.