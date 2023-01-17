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Konut fiyatları kasım ayında yıllık yüzde 174,3 arttı

Konut fiyatları kasım ayında yıllık yüzde 174,3 arttı

TCMB verilerine göre konut fiyat endeksi Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 174,3 arttı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı.

Buna göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 oranında artarak 628,6 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 174,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 54,0 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 3,9, 4,5 ve 4,3 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 186,3, 181,6 ve 176,0 oranlarında artış gösterdi.

İstanbul'da metrekare başına ortalama fiyat 26 bin 904 TL oldu.

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