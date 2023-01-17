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Fenerbahçe'den 'rahatsızız' açıklaması! Kanala Necati Ateş yazısı gönderildi

Fenerbahçe'den 'rahatsızız' açıklaması! Kanala Necati Ateş yazısı gönderildi

Fenerbahçe, Necati Ateş'in 'Stadyum' adlı televizyon programında sarf ettiği sözlere ilişkin açıklama yaptı. Necati Ateş'in 'haddini aştığı' belirtilen açıklamada, kanal yönetimine yazı gönderildiği bildirildi.

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Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden TRT Spor yorumcusu Necati Ateş'in yorumları hakkında bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe: Rahatsızız!

O açıklamada, "Kulübümüz, TRT Spor Stadyum programında yorumculuk yapan Necati Ateş isimli şahsın haddini aşan açıklamalarına dair duyduğu rahatsızlığı kanal yönetimine gönderdiği resmi yazı ile sorumluların dikkatine paylaşmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Necati Ateş ne demişti?

TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programında yorumculuk yapan Necati Ateş, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Gaziantep FK'nın savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy için, "Gaziantep FK'da Ertuğrul, bugün Fenerbahçe kazansın diye çok çalıştı. Beğendiğim bir futbolcu ama maalesef her golde o var." ifadelerini kullanmıştı.

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