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Tuğçe'nin katili erkek arkadaşı çıktı! Yakalanmadan önce...

Tuğçe'nin katili erkek arkadaşı çıktı! Yakalanmadan önce...

ESKIŞEHİR’de 25 yaşındaki Tuğçe Can’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı Onur K. adliyeye sevk edildi.

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25 yaşındaki Tuğçe Can, sırtından ve karnından bıçaklandıktan sonra boğazı kesilerek öldürüldü.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen maktulün  bir buçuk aylık sevgilisi 22 yaşındaki Onur K., olay yerinden kaçtı. Cinayet şüphesi ile aranan Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Onur K., polis ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

Yakalanmadan önce...

Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Burada yapılan kontrolde Onur K.’nin yakalanmadan önce fare zehri içerek intihara teşebbüs ettiği anlaşıldı.

Hastanede midesi yıkanan katil zanlısı yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hastanede hayati tehlikeye atlatan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Katil zanlısı Onur K. emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilmiş şekilde adliyeye sevk edildi.

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