Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste kritik temaslar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde üst üste kritik temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti.

Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

Erdoğan, ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basın kapalı gerçekleşti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve KKTC'li yetkililer hazır bulundu.

Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'in ardından temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'da hazır bulundu.

