MESS ile 3 sendika anlaştı! Zam oranı belli oldu

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile 3 sendikaya bağlı toplam 180 bin metal işçisi yüzde 34'lük zam oranında anlaştı.

Abone ol

Metal iş kolunda Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş’in örgütlü olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) kapsamında olan işyerlerinde çalışan işçiler için ek zam anlaşması yapıldı.

MESS'e üye işyerlerindeki 180 bin işçiyi kapsayan anlaşma ile toplu sözleşmenin üzerine yüzde 34'lük ek zam oranı kesinleşti.

İşçilerin 31 Aralık 2022 günkü saat ücretleri önce 48,04 TL’ye çekilecek. Yürürlükteki toplu iş sözleşmesi gereğince, 2023 yılı Mart ayında verilmesi gereken dördüncü dilim ücret zammı, Mart ayını beklemeden yüzde 15 olarak uygulanacak.

Mart ayındaki son altı aylık enflasyon oranının yüzde 15’i aşması halinde, aşan kısmın tamamı 28 Şubat’taki ücretlere yansıtılacak.

Düzenleme ile her kıdem yılı için saat ücretlerine, 10,5 TL’yi geçmemek üzere, 70 kuruş eklenecek.