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Putin'den flaş ekonomi açıklaması! Performans iyi ama yüzde 2,5 küçülme bekleniyor!

Putin'den flaş ekonomi açıklaması! Performans iyi ama yüzde 2,5 küçülme bekleniyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin 2022’de tahminlerden daha iyi bir performans sergilediğini belirterek, “2022 geneli itibarıyla küçülmenin yüzde 2,5 düzeyinde gerçekleşmesini, bekliyoruz.” dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya’nın petrol üretiminin yaptırımlara rağmen geçen yıl yüzde 2 artarak 535 milyon tona çıktığını söyledi.

Doğal gaz üretiminin ise yüzde 11,8 düştüğünü anlatan Putin, “Ancak bildiğiniz gibi, Batılı ülkelerin faaliyetleri nedeniyle küresel gaz fiyatları önemli ölçüde arttı ve bunun sonucunda Rus gaz üreticileri ve ihracatçıları son iki yılda iyi karlar elde etti.” diye konuştu.

Putin, Rusya’nın bütçe açığının ise 2022 itibarıyla 3,3 trilyon ruble (yaklaşık 48 milyar dolar) ile Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 2,3'ü seviyesinde gerçekleştiğine işaret ederek, “Böyle bir bütçe açığı, G20 ülkeleri arasındaki en iyi göstergeler arasında yer alıyor.” dedi.

Rus ekonomisinin 2022’yi beklentilerin aksine daha olumlu bir şekilde tamamladığını belirten Putin, “Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı rakamlarına göre, geçen yılın ocak-kasım döneminde ekonomi sadece yüzde 2,1 küçüldü. Yabancıların yanı sıra kendi bazı uzmanlarımız bile ekonomide yüzde 10 hatta 20 küçülme bekliyordu. 2022 geneli itibarıyla küçülmenin yüzde 2,5 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bazı bölgelerde ve sektörlerdeki istihdam açığının ise sürdüğünü vurgulayan Putin, “En büyük düşüş otomotivin yanı sıra bazı farklı alanlarda yaşandı. Hükümetin bu durumu düzeltmek için çalışması gerekiyor ve bunun için tüm olanaklara sahibiz. İstihdamı ve reel ücretlerdeki büyümeyi teşvik etmemiz gerekiyor.” dedi.

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