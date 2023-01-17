BIST 5.284
DOLAR 18,79
EURO 20,38
ALTIN 1.153,45
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hatay'da 4 çocuk annesi kadının feci ölümü!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay'da 4 çocuk annesi kadının feci ölümü!

 HATAY’ın Payas ilçesinde 4 çocuk annesi kadın oturduğu apartmanın giriş katı boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Abone ol

Hatay'da 5 katlı bir apartmanın giriş katı merdiven boşluğunda bir kadının hareketsiz halde yattığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 35 yaşındaki Ayşegül Sabancı'nın öldüğü belirlendi. 5'inci kattan düştüğü değerlendirilen ve cansız bedeni adli tıpa sevk edilen kadının kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası kesinlik kazanacağı belirtildi.

35 yaşındaki Sabancı'nın 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Büyükçekmece'de korkutan manzara! Dalgaları görenin yüreği ağzına geldi
Büyükçekmece'de korkutan manzara! Dalgaları görenin yüreği ağzına geldi
MESS ile 3 sendika anlaştı! Zam oranı belli oldu
MESS ile 3 sendika anlaştı! Zam oranı belli oldu
Tuğçe'nin katili erkek arkadaşı çıktı! Yakalanmadan önce...
Tuğçe'nin katili erkek arkadaşı çıktı! Yakalanmadan önce...
İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıkları için 25 Ocak'a kadar süre
İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıkları için 25 Ocak'a kadar süre
Galatasaray nikah tazeledi! Genç yıldızı Baran Aksaka'nın sözleşmesi uzatıldı
Galatasaray nikah tazeledi! Genç yıldızı Baran Aksaka'nın sözleşmesi uzatıldı
Rus ordusu asker sayısı yükseliyor Bakan Şoygu duyurdu
Rus ordusu asker sayısı yükseliyor Bakan Şoygu duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste kritik temaslar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste kritik temaslar!
Fenerbahçe'den 'rahatsızız' açıklaması! Kanala Necati Ateş yazısı gönderildi
Fenerbahçe'den 'rahatsızız' açıklaması! Kanala Necati Ateş yazısı gönderildi
Çanakkale Boğazı'nda feribot seferine lodos engeli
Çanakkale Boğazı'nda feribot seferine lodos engeli
Konut fiyatları kasım ayında yıllık yüzde 174,3 arttı
Konut fiyatları kasım ayında yıllık yüzde 174,3 arttı
Tüm kirli çamaşırlar ortaya döküldü! Deniz Akkaya'dan Seren Serengil'e olay sözler: "Halvette altına kaçırıyordu"
Tüm kirli çamaşırlar ortaya döküldü! Deniz Akkaya'dan Seren Serengil'e olay sözler: "Halvette altına kaçırıyordu"
Aziz Yıldırım uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi, siyasetçi ile buluştu
Aziz Yıldırım uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi, siyasetçi ile buluştu