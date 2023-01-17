Motorine kallavi zam! Benzine de zam geldi! İşte zamlı motorin ve benzin fiyatları

BENZİNE gece yarısından itibaren 67 kuruşluk zam geldi. O zammın şoku atlatılmadan bir zam haberi daha geldi. Motorinin litresine bu gece yarısından itibaren geçerlik olmak üzere 1 lira 5 kuruş zam geldi. İşte 17 Ocak 2023 zamlı ve güncel akaryakıt fiyatları...

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Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Son 7 günde benzine gelen iki zammın ardından bu gece yarısı da motorine zam geliyor. Petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle bu gece akaryakıta zam gelecek. Motorinin litresi kaç lira olacak? İşte 17 Aralık 2023 benzin ve motorin fiyatları...

Motorine 1 lira 5 kuruş zam

Benzine bugün 67 kuruluşluk zam geldi. Böylelikle benzin fiyatları, 6 Aralık tarihinden bu yana ilk kez 20 TL'nin üzerine çıktı. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 5 kuruş artış yapılacak. Bu gece benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.

Zamlı fiyatlar ne kadar olacak?

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,12 TL’ye, Ankara’da 23,34 TL’ye, İzmir’de 23,46 TL’ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,36 TL, Ankara’da 20,62 TL, İzmir’de 20,57 TL seviyesinde bulunuyor.