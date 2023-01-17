A101 Market'te müşteriye büyük tuzak! Etiket ucuz, kasada alınan para zamlı! 'Fiyat sabitleme' oyunu ifşa oldu
A101 Marketler zinciri "Ocak ayı boyunca fiyatları sabitledik" açıklaması yaptı ancak ürünlere zam üstüne zam yapmayı sürdürüyor. Bugün de A101 marketlerde ürünlere zam yapıldı ve etiketler değiştirildi. Özellikle süt ürünlerine yapılan zamlar vatandaşın canına yıkacak. A101 zamları gizlemek için etiketleri sabit tutsa da kasada zamlı fiyattan satış yapıyor. Vatandaşlar etiketleri ve fişleri "A101 sahtekarlığı devam ediyor" notuyla paylaşmaya başladı...
A101 marketler zinciri müşterilerini ve ekonomi yönetimini kandırmak için akıl almaz bir yola başvurdu. Ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatlarını sabitleyeceğini duyuran A101 Marketler zinciri gün aşırı ürünlere zam yapmaya devam ederken, bazı ürünlere yaptığı zammı da etiketi düşük gösterip kasada zamlı fiyattan para alarak kapatmaya çalışıyor. İşte A101 Market'in müşterilerine kurduğu o etiket tuzağı ve daha fazlası...
"Ocak'ta fiyatları sabitledik" demişlerdi
Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren perakende zinciri A101, Ocak ayı sonuna kadar 2023 üründe fiyatları sabitleyeceğini tüketicilere duyurdu. A101'in kampanya ile hem tüketicilerin alım gücünün korunmasına, hem de ülke ekonomisine destek olmaya devam edeceği belirtildi. Ancak son günlerde A101 ürünlerine zam üstüne zam yağıyor...
Bugün tüm süt ürünlerine zam geldi
Ocak aşı boşunca fiyatları sabitlediğini iddia eden A01 Marketler Zinciri bugün süt ürünlerinin tamamına zam yaptığı görüldü. Market reyonlarındaki etiketler değiştirildi. A101'in "fiyatları sabitledik" açıklamasının da tamamen aldatmacadan ibaret olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.
2.5 litre ayran 50 lira mı olur!
Bir A101 Müşterisi bugün gelen zammı "2.5 litre ayranın 50 liraya satılıyor olması doğru mu yoksa benim gözlerim artık çıldırmam gereken bir illüzyon performansı mı sergiliyor?" notuyla paylaştı.