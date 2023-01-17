A101 Market'te müşteriye büyük tuzak! Etiket ucuz, kasada alınan para zamlı! 'Fiyat sabitleme' oyunu ifşa oldu

A101 marketler zinciri müşterilerini ve ekonomi yönetimini kandırmak için akıl almaz bir yola başvurdu. Ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatlarını sabitleyeceğini duyuran A101 Marketler zinciri gün aşırı ürünlere zam yapmaya devam ederken, bazı ürünlere yaptığı zammı da etiketi düşük gösterip kasada zamlı fiyattan para alarak kapatmaya çalışıyor. İşte A101 Market'in müşterilerine kurduğu o etiket tuzağı ve daha fazlası...