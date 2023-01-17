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Eyüpspor'a imza atan Berke Özer, Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı...

Eyüpspor'a imza atan Berke Özer, Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı...

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve son olarak Portimonense'de file bekçiliği yapan Berke Özer'in yeni takımı resmen açıklandı. TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Berke Özer ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Öte yandan oyuncu Süper Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralandı.

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Berke Özer, Türkiye'ye geri döndü. Son olarak Portekiz ekiplerinden Portimonense'de forma giyen genç file bekçisi, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer oldu.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada 22 yaşındaki file bekçisiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Ümraniyespor'a kiralandı
Transferin açıklanmasından kısa süre sonra Ümraniyespor, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Altınordu'dan 2.5 milyon euro karşılığında 2018 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan Berke Özer, bir dönem Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanmıştı. Fenerbahçe'deki sözleşmesi bittikten sonra Portimonense'ye imza atan kaleci bu sezon 2 maçta kaleyi korudu.

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