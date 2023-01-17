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Öyle bir 'vur' emri verdi ki... Interpol'ün kırmızı bülten çıkardığı paşa hayatını kaybetti

Öyle bir 'vur' emri verdi ki... Interpol'ün kırmızı bülten çıkardığı paşa hayatını kaybetti

‘Tamburalı Paşa’ olarak bilinen emekli Korgeneral Hasan Kundakçı dün tansiyon düşüklüğü şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti. Kundakçı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaparken Türk bayrağını indirmeye çalışan bir Rum protestocu için 'vur' emri vermişti.

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Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, tansiyon düşüklüğü şikayetiyle gittiği Kavacık'taki özel bir hastanede dün saat 12.35'te hayatını kaybettiği öğrenildi.

86 yaşında hayatını kaybeden Kundakçı'nın Üsküdar’da Selimiye Camii'nde çarşamba günü düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığında defnedileceği bildirildi.

Terörle mücadelenin simge isimlerinden

1957'de Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Hasan Kundakçı, yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli görevlerde bulundu. Özel Harp Dairesi Başkanlığı da yapan Kundakçı'nın ismi, 90'lı yıllarda görev yaptığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörle mücadelede gösterdiği başarılarla duyuldu.

1993'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın şehit olması üzerine ateş altındaki bölgeye gitti.

Yaralı 55 askerle 14 saat boyunca teröristlere karşı çatıştı

Teröristlerin telsiz konuşmalarından tekrar saldıracaklarını öğrenen Kundakçı, okulda yaralı halde olan 55 askerden tekrar silah kuşanmalarını istedi. Kundakçı, bu askerlerle birlikte tam 14 saat boyunca çatıştığı teröristlerin bölgeye girmesine izin vermedi.

"Vur" emri sonrası Interpol tarafından kırmızı bültenle arandı

Kundakçı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptığı sırada 14 Ağustos 1996 tarihindeki protestolar sırasında Türk bayrağını indirmeye çalışan bir Rum vatandaşı için vur emri vermişti. Bu olayın ardından Kıbrıs Rum Kesimi’nin başvurusu üzerine Kundakçı hakkında yakalanması ve tutuklanması için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. Kundakçı bu sebeple 27 yıldır yurtdışına çıkmıyordu.

"Bayrak indirilirse..."

Hasan Kundakçı, bu konuyla ilgili "Bayrak indirilirse biz orada duramayız. Bayrağı indirilmiş bir komutan olarak anılmaktansa, yurtdışına çıkamayan komutan olarak bilinmeyi tercih ediyorum" açıklamasını yapmıştı.

Sürekli yanında taşıdığı tambura şarjörlü piyade tüfeği nedeniyle 'Tamburalı Paşa' olarak anılan Kundakçı'nın terörle mücadeleyi anlattığı "Güneydoğu'da Unutulmayanlar" adlı bir kitabı da bulunuyor.

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