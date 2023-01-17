Geçen yıl 17 Ocak'ta Sivas'ın haline bakın, aynı yer bir de bugün çekildi
TÜRKİYE'de kışın çok sert geçtiği Sivas'ta da bu yıl yurdun büyük bölümü gibi kuraklık baş gösterdi. Geçen yıl 17 Ocak ve bu yıl 17 Ocak'ta (bugün) aynı noktalarda çekilen fotoğraflar iklim değişikliğini tokat gibi yüzümüze vurdu.
Türkiye’de kış şartlarının en sert yaşandığı şehirlerden Sivas kar ve soğuğa hasret kaldı. Sivas’ta Aralık ve Ocak aylarında karla kaplanan şehirlerde, son yılların en kurak kışı yaşanıyor.
Sivas'ta da kuraklık endişesi hakim
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sivas’ta kuraklık endişesi de had safhaya çıktı.
Geçen yıl 17 Ocak- bu yıl 17 Ocak
Sivas’ta geçtiğimiz yıl 17 Ocak tarihinde çekilen fotoğraflar ile bu yıl 17 Ocak tarihinde aynı noktalardan çekilen görüntüler yaşanan mevsimsel değişmeyi gözler önüne serdi.
"Çocukluğumuzdaki kışları arıyoruz"
Sözlü İrfanoğlu, eski kışları aradığını belirterek, “Biz çocukluk yıllarımızdaki kışları çok arıyoruz. Ancak küresel ısınma dolayısıyla olağan üstü değişiklikler oldu...