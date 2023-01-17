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Geçen yıl 17 Ocak'ta Sivas'ın haline bakın, aynı yer bir de bugün çekildi

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Geçen yıl 17 Ocak'ta Sivas'ın haline bakın, aynı yer bir de bugün çekildi

TÜRKİYE'de kışın çok sert geçtiği Sivas'ta da bu yıl yurdun büyük bölümü gibi kuraklık baş gösterdi. Geçen yıl 17 Ocak ve bu yıl 17 Ocak'ta (bugün) aynı noktalarda çekilen fotoğraflar iklim değişikliğini tokat gibi yüzümüze vurdu.

Geçen yıl 17 Ocak'ta Sivas'ın haline bakın, aynı yer bir de bugün çekildi

Türkiye’de kış şartlarının en sert yaşandığı şehirlerden Sivas kar ve soğuğa hasret kaldı. Sivas’ta Aralık ve Ocak aylarında karla kaplanan şehirlerde, son yılların en kurak kışı yaşanıyor.

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Geçen yıl 17 Ocak'ta Sivas'ın haline bakın, aynı yer bir de bugün çekildi

Sivas'ta da kuraklık endişesi hakim

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sivas’ta kuraklık endişesi de had safhaya çıktı.

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Geçen yıl 17 Ocak'ta Sivas'ın haline bakın, aynı yer bir de bugün çekildi

Geçen yıl 17 Ocak- bu yıl 17 Ocak

Sivas’ta geçtiğimiz yıl 17 Ocak tarihinde çekilen fotoğraflar ile bu yıl 17 Ocak tarihinde aynı noktalardan çekilen görüntüler yaşanan mevsimsel değişmeyi gözler önüne serdi.

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Geçen yıl 17 Ocak'ta Sivas'ın haline bakın, aynı yer bir de bugün çekildi

"Çocukluğumuzdaki kışları arıyoruz"

Sözlü İrfanoğlu, eski kışları aradığını belirterek, “Biz çocukluk yıllarımızdaki kışları çok arıyoruz. Ancak küresel ısınma dolayısıyla olağan üstü değişiklikler oldu...

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