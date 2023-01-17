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3 gündür haber alınamıyordu Nişantaşı'ndaki dairesine çilingirle eve girdiler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
3 gündür haber alınamıyordu Nişantaşı'ndaki dairesine çilingirle eve girdiler

Şişli Nişantaşı’nda kendisinden 3 gündür haber alınamayan Tunç Ökkan(51) adlı kişi, dairesinde akrabaları tarafından ölü bulundu.

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Olay, Nişantaşı’nda bulunan Hacı Emin Efendi Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre yaklaşık 3 gündür kendisinden haber alınamayan Tunç Ökkan’ı merak eden akrabaları evine gitti.

Zili çalan yakınları içeriden ses gelmemesi üzerine çilingire kapıyı açtırarak içeri girdi. Çilingirin kapıyı açmasıyla birlikte içeri giren yakınları, 51 yaşındaki Tunç Ökkan’ı salonda yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Ökkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tunç Ökkan’ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ökkan’ın ölüm sebebi otopsi işleminin ardından ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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