Stalk.to uygulaması rakiplerine büyük fark atıyor

Instagram, milyonlarca insan tarafından kullanılan, Meta şirketi tarafından geliştirilen en popüler sosyal medya uygulamalarından biridir. Bu platformu kullanan kişiler, fotoğraf ve hikaye paylaşarak birbirleriyle etkileşime giriyorlar.

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Bazı kullanıcılar fotoğraf ve hikayelerini gizleyerek, kendilerini takip etmeyen kullanıcıların, profillerini görmesini engelliyor. Bu gizli hesapları görmek isteyen kullanıcılar, gizli hesap göstermeyi sağlayan 3. parti uygulamaları kullanmayı tercih ediyorlar.

İnternet üzerinden araştırma yapıldığında birçok gizli hesap görme uygulaması ve gizli hesap görme sitesi olduğu görülmektedir. Bu tür uygulamaları kullanan kullanıcıların geri bildirimleri incelendiğinde, kullanıcı memnuniyetini sağlayan ve gizli profil gösterme özelliğine sahip olan Stalk.to, en çok tercih edilen stalk uygulaması olduğu görülmüştür.

Web sitesine gitmek için: https://stalk.to

Ücretsiz Instagram Gizli Hesap Görme

Stalk.to uygulamasının tercih edilmesinin sebeplerinden biri de; günlük olarak ücretsiz 5 adet gizli hesap görme hakkını tüm kullanıcılarına sağlamasıdır. Bu özellik sayesinde kullanıcılar herhangi bir ücret ödemeden uygulamayı deneyimleyerek, istedikleri gizli hesabı görüntüleyebiliyorlar.

Gizli Fotoğrafları ve Hikayeleri Görme

Bahsettiğimiz gibi Stalk.to, kullanıcılarına, yüksek oranda istedikleri gizli hesaba ait fotoğrafları ve hikayeleri görmesini sağlamaktadır. Tamamen kullanıcı dostu olan tasarıma sahip olan Stalk.to ile çok kolay bir şekilde istediğiniz hesabı görüntüleyebiliyorsunuz. Ücretsiz olarak siz de Stalk.to’yu kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayın:

1- Stalk.to sitesine girerek, ekranınızın sağ üst tarafında yer alan “Giriş Yap” butonuna tıklayın.

2- Uygulamaya sadece Instagram hesabınız ile giriş yapabildiğinizi belirtmemiz gerekiyor. Bundan dolayı önünüze gelen “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” kutucuklarına, Instagram hesabınızın kullanıcı adını ve şifresini yazdıktan sonra “Giriş Yap” butonuna tıklayın.

3- Biraz bekledikten sonra siteye girişiniz sağlanacaktır. Giriş yaptıktan sonra ekranın üst orta kısmında yer alan arama kutucuğuna, görmek istediğiniz gizli hesabın kullanıcı adını yazarak, aratabilirsiniz.

Ve ta da! Artık görmek istediğiniz gizli hesabı anonim olarak görüntüleyebiliyorsunuz.