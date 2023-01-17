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Türk Metal işçilerine ilave zam oranı belli oldu imzalar atıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Türk Metal işçilerine ilave zam oranı belli oldu imzalar atıldı

Türk Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) yönetimi ile metal iş kolunda örgütlü Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş arasında ek zam talebiyle yapılan toplantı sonucunda Metal işçilerine yüzde 34 ilave zam konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-iş sendikalarından, asgari ücrete gelen zamdan dolayı örgütlü oldukları işyerlerinde ücretler arasında yakınlaşmaya ve ücret dengesinin bozulmasına bağlı olarak ortak basın açıklaması yapıldı.

Üç sendika tarafından yapılan açıklamada, asgari ücretteki artışın, örgütlü olunan iş yerlerinde ücretleri yakınlaştırdığı ve ücret dengesinin bozulduğu kaydedildi.

Bu durumun, 12 Ocak 2022'de MESS ile imzalanan ve 1 Eylül 2021-31 Ağustos 2023'te geçerli olan Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde kıdem zammına dayalı yeni bir düzenlemeyi zorunlu kıldığı belirtildi. Bu nedenle MESS ile 3 sendikaya bağlı toplam 180 bin metal işçisine yüzde 34'lük oranda zam yapılmasına karar verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Anlaşmayla birlikte elde edilen toplam zam oranı yüzde 34 olmuştur”

“İşçilerin 31 Aralık 2022 günkü saat ücretleri önce 48,04 TL’ye çekilecek.
Daha sonra, yürürlükteki toplu iş sözleşmesi gereğince, 2023 yılı Mart ayında verilmesi gereken dördüncü dilim ücret zammı, Mart ayını beklemeden, yukarıda belirtilen düzenlemenin ardından yüzde 15 olarak uygulanacak. Ancak Mart ayındaki son altı aylık enflasyon oranının yüzde 15’i aşması halinde, aşan kısmın tamamı 28 Şubat’taki ücretlere yansıtılacak.

Bu düzenlemeden sonra her kıdem yılı için saat ücretlerine, 10,5 TL’yi geçmemek üzere, 70 kuruş eklenecek.
Böylece anlaşmayla birlikte elde edilen toplam zam oranı yüzde 34 olmuştur.”

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