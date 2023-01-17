Ümraniyespor, Sekidika transferini resmen duyurdu

Süper Lig'e bu sezon yükselen Ümraniyespor, Eyüpspor takımından Jesse Sekidika'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil etti.

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Süper Lig ekibi Ümraniyespor, Eyüpspor'dan Jesse Sekidika'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Yapılan açıklamada "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Sekidika'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" denildi.

Öte yandan Nijeryalı futbolcu bir dönem Galatasaray forması da giymişti ancak pek fazla forma şansı bulamamıştı.

Kısa süre önce Ümraniyespor, Eyüpspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Berke Özer'i de kiralık olarak kadroya dahil etmişti.