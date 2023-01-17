Kayserispor çeyrek final biletini son anda kaptı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor, Akdeniz Üniversitesi'nde karşılaştığı Kayserispor'a 2-0 yenilerek kupaya veda etti.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Corendon Antalyaspor ile Yukatel Kayserispor çeyrek final bileti için karşı karşıya geldi.
Akdeniz Üniversitesi'nde oynanan mücadelenin normal süresinde gol sesi çıkmadı ve karşılaşma uzatmalara gitti.
Kayserispor ilk uzatma devresinin son dakikalarında Cardozo'nun kafa golü ile mücadelede üstünlüğü yakaladı. Sarı-kırmızılılar, ikinci uzatma devresinin son anlarında da Ethem'le ikinci golü bularak çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Bu sonucun ardından Antalyaspor kupaya son 16 turunda veda etti.
Antalyaspor 0 - 2 Kayserispor
Stat: Akdeniz Üniversitesi
Hakemler: Cihan Aydın, Ömer Tevfik Özkoç, Cemil Tunç
Fraport TAV Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Floranus (Dk. 88 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Ufuk Akyol (Dk. 106 Emirhan Alperen Yılmaz), Soner Aydoğdu (Dk. 88 Mustafa Erdilman), Mehmedi (Dk. 88 Ndao), Nakajima, Larsson (Dk. 95 Cemali Sertel), Sinan Gümüş (Dk. 71 Luiz Adriano)
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Arif Kocaman, Ackah (Dk. 62 Cardoso), Ali Karimi, Ramazan Civelek (Dk. 74 Mensah), Kemen (Dk. 78 Mane), Emrah Başsan (Dk. 118 Ethem Balcı), İlhan Parlak (Dk. 74 Gökhan Sazdağı)
Goller: Dk. 105 Cardoso, Dk. 120 Ethem Balcı (Yukatel Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 47 Ackah, Dk. 52 Cardoso, Dk. 58 Arif Kocaman (Yukatel Kayserispor)