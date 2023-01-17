Haluk Bayraktar Ali Babacan'ı İHA ve SİHA ile bombaladı! Son seçim anketinin sonuçları bomba!

Altılı masada yer alan partilerden Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın, İHA ve SİHA'lar ile ilgili sözleri gündeme bomba gibi düştü. Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın cevabı ise oldukça sert oldu.

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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan savunma sanayimizin milli gururu İHA ve SİHA'lar için akıl almaz iddialar ortaya atıp, "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki." ifadelerini kullanmıştı. Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise Ali Babacan'ın bu sözlerine cevap verirken canlı yayında adeta bombaladı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında bu konuyu değerlendirirken, Optimar Araştırma Şirketi'nin son anket sonuçlarını da masaya yatırıyor.