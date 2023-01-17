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Galatasaray, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kaldı

Galatasaray, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kaldı

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, Türkiye Kupası Son 16 turunda Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

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Türkiye Kupası Son 16 turu ile devam ediyor. Francesco Farioli yönetimindeki Alanyaspor ile Okan Buruk’un ekibi Galatasaray, hakem Volkan Bayarslan yönetiminde karşı karşıya geldi.

Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılı takıma turu getiren golleri; Victor Nelsson ve Dries Mertens attı. Alanyaspor’un tek golü ise Ivan Cavaleiro’dan geldi.

Maçın 16. dakikasında Dries Mertens'in ceza sahasına gönderdiği topa Victor Nelsson iyi yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Dries Mertens, ceza sahası dışından harika vurdu ve top uzak köşeden ağlarla buluştu.

Bu golün ardından sarı-kırmızılı takım soyunma odasına 2-0 önde girdi.

Mücadelenin 67. aakikasında savunma arkasına atılan topta Daniel Candeias, sağdan iyi ortaladı. Ivan Cavaleiro kale önünde topu ağlara gönderdi bu golle Akdeniz ekibi farkı 1’e indirdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca Galatasaray, Sivasspor ve Kayserispor’un ardından çeyrek finale yükselen üçüncü takım oldu.

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor’u konuk edecek. Alanyaspor ise Fatih Karagümrük ile evinde karşılaşacak.

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