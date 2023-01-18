BIST 5.315
DOLAR 18,78
EURO 20,24
ALTIN 1.146,88
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da durum çok fena! Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısını uçurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da durum çok fena! Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısını uçurdu

 BURSA’da şiddetli lodos gece saatlerinde de hız kesmedi. 3 katlı bir binanın çatısı da fırtınanın etkisiyle uçup metro güzergahı ve anayola düştü.

Abone ol

Bursa'da gece saatlerinde şiddetini giderek arttıran rüzgar, Hacivat Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısını uçurdu.

Metro güzergahına giren çatının bir kısmı da anayola düştü. Ev sahipleri ise olanları şaşkın gözlerle izledi. 

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yolda ve metro güzergahında oluşan zararın giderilmesi için çalışma başlattı.
Öte yandan, fırtınanın etkisiyle ağaçlar, çöp konteynerler, aydınlatma direkleri ise caddelerde gezdi.

ÖNCEKİ HABERLER
26 ilde bekçi alınacak! Şartlar ve tarih belli oldu
26 ilde bekçi alınacak! Şartlar ve tarih belli oldu
Zimmetine para geçiren banka müdürü tutuklandı
Zimmetine para geçiren banka müdürü tutuklandı
Adana'da 2 noktada daha petrol kuyusu yeniden açılıyor
Adana'da 2 noktada daha petrol kuyusu yeniden açılıyor
Okan Buruk'tan Uğur Çiftçi açıklaması!
Okan Buruk'tan Uğur Çiftçi açıklaması!
Bir ülke daha Ukrayna'ya patriot gönderecek
Bir ülke daha Ukrayna'ya patriot gönderecek
Galatasaray, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kaldı
Galatasaray, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kaldı
Küresel ilaç lobisinin Twitter'a baskıları ortaya çıktı
Küresel ilaç lobisinin Twitter'a baskıları ortaya çıktı
Sırbistan'dan Rusya'ya uyarı: Ülkemizden asker toplamayı durdurun
Sırbistan'dan Rusya'ya uyarı: Ülkemizden asker toplamayı durdurun
Finlandiya Başbakanı: NATO üyeliğinde sorunumuz yok
Finlandiya Başbakanı: NATO üyeliğinde sorunumuz yok
Aboubakar transferinde mutlu son! Yarın İstanbul'a geliyor
Aboubakar transferinde mutlu son! Yarın İstanbul'a geliyor
Putin imzaladı: Batı ile ortak Rusya’da şirketler artık bağımsız!
Putin imzaladı: Batı ile ortak Rusya’da şirketler artık bağımsız!
Türkiye yine devreye girdi! Rusya ve Ukrayna arasında yeni buluşma
Türkiye yine devreye girdi! Rusya ve Ukrayna arasında yeni buluşma