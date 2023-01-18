Bursa'da durum çok fena! Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısını uçurdu

BURSA’da şiddetli lodos gece saatlerinde de hız kesmedi. 3 katlı bir binanın çatısı da fırtınanın etkisiyle uçup metro güzergahı ve anayola düştü.

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Bursa'da gece saatlerinde şiddetini giderek arttıran rüzgar, Hacivat Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısını uçurdu.

Metro güzergahına giren çatının bir kısmı da anayola düştü. Ev sahipleri ise olanları şaşkın gözlerle izledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yolda ve metro güzergahında oluşan zararın giderilmesi için çalışma başlattı.

Öte yandan, fırtınanın etkisiyle ağaçlar, çöp konteynerler, aydınlatma direkleri ise caddelerde gezdi.