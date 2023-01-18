Erdoğan, 8 Mart'ta Meclis'i feshedecek, seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak! İşte AK Parti'nin oy oranı

Haziran ayında yapılması gereken seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, AK Parti MYK'da konuşulanlarla ilgili kulislere Meclis'in feshedileceği tarih ve seçimlerin yapılacağı tarih sızdı. Mustafa Şen, MŞK toplantısında AK Parti'nin yaptırdığı son anket sonuçlarını da paylaştı. İşte ayrıntılar...

Abone ol

18 Haziran'da yapılması gereken cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin öne alınacağı tarih belli oldu. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) erkene alınmış seçim tarihi ile ilgili senaryolar masaya yatırıldı. Kulislerden aktarılana göre, eğer muhalefetin desteğiyle Meclis’ten “seçim kararı” çıkmazsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart’ta TBMM’yi feshedecek.

Altılı Masa'nın dağınıklığı nedeniyle...

Cumhuriyet’in haberine göre toplantıda, muhalefetin seçimler öncesindeki durumu masaya yatırıldı. “6’lı masanın bugüne dek 10 kez toplandığını, 11. toplantının 26 Ocak’ta yapılacağını ancak bu zirvelerden net bir sonuç alınamadığını” dile getiren Erdoğan’ın, “6’lı masanın bu dağınık görüntüsü nedeniyle rüzgâr AK Parti’ye, Cumhur İttifakı’na döndü” ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

AK Parti'nin yaptırdığı son anket ne diyor?

Toplantıda AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen’in de “Yapılan değerlendirme ve anketlerde AK Parti’nin oy oranının yüzde 41’lere yükseldiğini” açıkladığı belirtildi.

8 Mart'ta Meclis feshedilecek

Erkene alınmış seçim takviminin ayrıntıları da belli olmaya başladı. Buna göre, eğer muhalefet Cumhur İttifakı’nın “seçimleri mayıs ayına çekmesi teklifine” onay vermezse, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 Mart’ta, anayasadaki “TBMM’yi fesih yetkisini kullanacağı” belirtiliyor.

14 Mayıs'ta seçim yapılacak

Kararın da 9 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından seçim süreci resmen başlamış olacak ve 60 günlük süre işleyecek. Söz konusu sürenin sonundaki ilk pazar günü de “net olarak 14 Mayıs’ı işaret ediyor.”