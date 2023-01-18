Noter onayladı ikinci el araç aldı ruhsat için emniyete gidince dünyası başına yıkıldı

Ankara'da yaşayan bir kişinin 7 yıl önce aldığı araba kabusu oldu. Aracı satın aldıktan sonra gittiği emniyette araç için 'satılamaz' hükmü olduğunu öğrenen adamın 7 yıldır mücadelesi devam ediyor. Mücahit Eren Uslu, "Notere güvenerek satın aldığım aracımı şu anda satamıyorum. Arabada huzurum yerinde değil" dedi.

Abone ol

Ankara'da yaşayan Mücahit Eren Uslu, 7 yıl önce bir araç aldı ama aldığına da alacağına da bin pişman oldu. Çünkü ona aracı satan kişi önceki sahibini dolandırmıştı. Bu nedenle de devraldığı aracı bir türlü satamıyor.

Uslu'ya satan kişi önceki sahibini dolandırmış

Aracı satan dolandırıcı çıktı, aldığı araba yıllardır eline yapıştı. Ankara'da yaşayan Mücahit Eren Uslu, 2016'da bir araba satın aldı ama bir türlü satamıyor. Uslu, aracı satın aldıktan sonra emniyete ruhsatı çıkarmaya gitti ama emniyete gittiğinde Uslu hayatının şokunu yaşadı. Aracın üstünde 'satılamaz' tedbiri vardı. Nedeni ise aracı Uslu'ya satan kişi, aracı satın aldığı kişiye parayı ödememişti. Soruşturmaydı, iddianameydi derken aradan 7 yıl geçti. Şüpheliler yakalanıp suçlarını itiraf etse de aracın üzerindeki 'satılamaz' kararı kaldırılamadı.

"Arabada huzurum yerinde değil"

Uslu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin noterine güvenerek satın aldığım aracımı şu an da satamıyorum. Arabada huzurum yerinde değil ve gerçekten de binesim gelmiyor. Aracın ilk sahibi aracı ilana koyuyor, dolandırıcı ise ona sahte bir dekont gösteriyor. Aracın bedelini almadan kendi kanaatince aracı teslim ediyor" diye konuştu.

3 savcı değişti

Show Haber'in haberine göre avukat Cansu Çağlar, "3 tane savcısı değişti dosyanın. Dosya artık yılan hikayesine döndü açıkçası. Aracını 7 yıldır satamamaktadır. Bizler şaşırıyoruz bu davanın 7 yıldır devam etmesine" dedi.