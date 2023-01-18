BIST 5.315
DOLAR 18,78
EURO 20,24
ALTIN 1.147,16
HABER /  SEÇİM

2023 seçimleri ne zaman yapılacak? İşte öne çıkan tarih

2023 seçimleri ne zaman yapılacak? İşte öne çıkan tarih

"Seçim tarihi" tartışması sürerken, zamanı 18 Haziran 2023 olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi tarihinin Mayıs ayına çekilmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti’de öne çıkan seçim tarihi ise 14 Mayıs...

Abone ol

AK Parti, 18 Haziran 2023 tarihindeki seçimlerin mayıs ayına çekilmesi için adım atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda kulislerde 7, 14 ve 21 Mayıs tarihleri dillendiriliyor.

Ancak son bilgilere göre, 14 Mayıs tarihi seçenekler arasında öne çıkıyor.

6 Nisan'dan sonraki tarihe destek vermeyecek

NTV'de yer alan habere göre seçimin bu tarihlerden birinde yapılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ya da Cumhurbaşkanı Kararı gerekiyor. Kararın TBMM'den çıkması içinse muhalefetin desteği şart. Ancak muhalefet 6 Nisan'dan sonraki bir tarihe destek vermeyeceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda seçim kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınması bekleniyor.

Kararın 8 ya da 10 Mart tarihleri arasında alınması halinde 60 günlük süreç başlayacak ve 14 Mayıs'ta seçimler gerçekleştirilebilecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ekipler alarma geçti! Adıyaman'da 4 yaşındaki kız sokak ortasında kaçırıldı
Foto Galeri Ekipler alarma geçti! Adıyaman'da 4 yaşındaki kız sokak ortasında kaçırıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yola çıkacaklar dikkat! BUDO ve İDO seferleri iptal edildi
Yola çıkacaklar dikkat! BUDO ve İDO seferleri iptal edildi
Bursa'da durum çok fena! Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısını uçurdu
Bursa'da durum çok fena! Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısını uçurdu
26 ilde bekçi alınacak! Şartlar ve tarih belli oldu
26 ilde bekçi alınacak! Şartlar ve tarih belli oldu
Zimmetine para geçiren banka müdürü tutuklandı
Zimmetine para geçiren banka müdürü tutuklandı
Adana'da 2 noktada daha petrol kuyusu yeniden açılıyor
Adana'da 2 noktada daha petrol kuyusu yeniden açılıyor
Okan Buruk'tan Uğur Çiftçi açıklaması!
Okan Buruk'tan Uğur Çiftçi açıklaması!
Bir ülke daha Ukrayna'ya patriot gönderecek
Bir ülke daha Ukrayna'ya patriot gönderecek
Galatasaray, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kaldı
Galatasaray, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kaldı
Küresel ilaç lobisinin Twitter'a baskıları ortaya çıktı
Küresel ilaç lobisinin Twitter'a baskıları ortaya çıktı
Sırbistan'dan Rusya'ya uyarı: Ülkemizden asker toplamayı durdurun
Sırbistan'dan Rusya'ya uyarı: Ülkemizden asker toplamayı durdurun
Finlandiya Başbakanı: NATO üyeliğinde sorunumuz yok
Finlandiya Başbakanı: NATO üyeliğinde sorunumuz yok
Aboubakar transferinde mutlu son! Yarın İstanbul'a geliyor
Aboubakar transferinde mutlu son! Yarın İstanbul'a geliyor