2023 seçimleri ne zaman yapılacak? İşte öne çıkan tarih

"Seçim tarihi" tartışması sürerken, zamanı 18 Haziran 2023 olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi tarihinin Mayıs ayına çekilmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti’de öne çıkan seçim tarihi ise 14 Mayıs...

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AK Parti, 18 Haziran 2023 tarihindeki seçimlerin mayıs ayına çekilmesi için adım atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda kulislerde 7, 14 ve 21 Mayıs tarihleri dillendiriliyor.

Ancak son bilgilere göre, 14 Mayıs tarihi seçenekler arasında öne çıkıyor.

6 Nisan'dan sonraki tarihe destek vermeyecek

NTV'de yer alan habere göre seçimin bu tarihlerden birinde yapılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ya da Cumhurbaşkanı Kararı gerekiyor. Kararın TBMM'den çıkması içinse muhalefetin desteği şart. Ancak muhalefet 6 Nisan'dan sonraki bir tarihe destek vermeyeceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda seçim kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınması bekleniyor.

Kararın 8 ya da 10 Mart tarihleri arasında alınması halinde 60 günlük süreç başlayacak ve 14 Mayıs'ta seçimler gerçekleştirilebilecek.