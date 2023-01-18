Ekipler alarma geçti! Adıyaman'da 4 yaşındaki kız sokak ortasında kaçırıldı
ADIYAMAN’da, evlerinin bulunduğu sokakta kaçırılan 4 yaşındaki kız çocuğu her yerde aranıyor. Polis ve jandarma ekipleri kız çocuğunu bulmak için kentte alarma geçti.
Suriye uyruklu Ahmet Usu ve Lemia Şeyho çiftinin 2 çocuğundan birisi olan 4 yaşındaki Hele Usu, bir kişi tarafından kaçırılmış ve durum polis ekiplerine bildirilmişti.
Polis ekipleri olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını tek tek incelemeye almış ve30-35 yaş aralığındaki bir kişinin sokak içerisinde küçük çocuğun yanına yaklaşarak konuştuğu, bir süre çocuğu izledikten sonra ikna ederek, elinden tutup uzaklaştığı tespit edilmişti.
Polis ekipleri, şahsın en son görüldüğü mevkiide incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından araziler, yollar, menfezler ve köprü altları tek tek incelendi.
Yapılan bütün çalışmalara rağmen kız çocuğunun da, şahsın da izine rastlanılamadı. Jandarma ve polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.