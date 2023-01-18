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Ekipler alarma geçti! Adıyaman'da 4 yaşındaki kız sokak ortasında kaçırıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Ekipler alarma geçti! Adıyaman'da 4 yaşındaki kız sokak ortasında kaçırıldı

ADIYAMAN’da, evlerinin bulunduğu sokakta kaçırılan 4 yaşındaki kız çocuğu her yerde aranıyor. Polis ve jandarma ekipleri kız çocuğunu bulmak için kentte alarma geçti.

Ekipler alarma geçti! Adıyaman'da 4 yaşındaki kız sokak ortasında kaçırıldı

Suriye uyruklu Ahmet Usu ve Lemia Şeyho çiftinin 2 çocuğundan birisi olan 4 yaşındaki Hele Usu, bir kişi tarafından kaçırılmış ve durum polis ekiplerine bildirilmişti.

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Ekipler alarma geçti! Adıyaman'da 4 yaşındaki kız sokak ortasında kaçırıldı

Polis ekipleri olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını tek tek incelemeye almış ve30-35 yaş aralığındaki bir kişinin sokak içerisinde küçük çocuğun yanına yaklaşarak konuştuğu, bir süre çocuğu izledikten sonra ikna ederek, elinden tutup uzaklaştığı tespit edilmişti. 

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Ekipler alarma geçti! Adıyaman'da 4 yaşındaki kız sokak ortasında kaçırıldı

Polis ekipleri, şahsın en son görüldüğü  mevkiide incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından araziler, yollar, menfezler ve köprü altları tek tek incelendi.

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Ekipler alarma geçti! Adıyaman'da 4 yaşındaki kız sokak ortasında kaçırıldı

Yapılan bütün çalışmalara rağmen kız çocuğunun da, şahsın da izine rastlanılamadı. Jandarma ve polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

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