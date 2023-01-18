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Akıl alır gibi değil! Sahte diş doktoru inşaat işçisi çıktı

Akıl alır gibi değil! Sahte diş doktoru inşaat işçisi çıktı

İSTANBUL'da diş ağrısı çeken bir kişinin akraba önerisiyle eve çağırdığı diş doktoru inşaat işçisi çıktı. Dişlerinin tedavisi için 10 bin lira ödeyen Rıdvan K, tedavinin düzgün olmadığı gerekçesiyle yaptığı araştırmada dişçisinin sahte olduğunu öğrenince suç duyurusunda bulundu.

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Olay geçtiğimiz yıl 1 Mayıs tarihinde Şişli ilçesinde meydana geldi. 44 yaşındaki Rıdvan K., akrabasına dişinin ağrıdığını söyledi. Akrabası Fırat K., ise bir dişçi tanıdığının olduğunu isterse eve gelip kendisini tedavi edebileceğini söyledi.

Evde diş tedavisine 10 bin lira

Sabah'ta yer alan habere göre diş ağrısı çeken genç adam akrabasının önerisini kabul ederek 40 yaşındaki Ferhat B.'yi evine davet etti. Diş tedavisi aletleriyle eve gelen Ferhat B., ağrı çeken Rıdvan K.'ye bir takım tedavi uyguladı. Genç adam dişçisine yaptığı uygulamalar karşılığında toplamda 10 bin lira ödeme gerçekleştirdi. Ancak Rıdvan K., tedaviye rağmen diş ağrılarını dindiremedi.

Diş doktoru inşaat işçisi çıktı

Ferhat B.'den şüphelenen genç adam yaptığı araştırmada kendisini tedavi eden kişinin gerçek doktor olmadığını öğrendi. Kendisini tedavi eden vatandaşın inşaat işçisi olduğunu öğrenen genç adam yaşadığı şokla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sahte doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin ifadesine başvuruldu. Ferhat B., ifadesinde şikayetçiyi tanımadığını ve herhangi bir diş tedavisi uygulamadığını söyledi.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüpheli Ferhat B.'nin 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak.

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