Hizb-ut Tahrir'den ağır tahrik! Şehir şehir gezip 'hilafet' çağrısı yapıyorlar! Kim bu Hizb-ut Tahrirciler?

Türkiye seçimlere giderken Hizb-ut Tahrirciler ortaya çıktı ve 'hilafet' çağrıları yapmaya başladı. Ankara, İstanbul ve Adana'da düzenlenen toplantılarda hilafet çağrıları yapılırken Ankara sokaklarında hilafet çağrısı yapılan broşürler dağıtılmaya başlandı. Hizb-ut Tahrir nedir?.. Hizb-ut Tahrirciler kimler?.. Yargıtay, Hizb-ut Tahrir için ne karar verdi?.. İşte ağır provokasyon kokan 'hilafet çağrıları'...

Abone ol

Yargıtay tarafından terör örgütü olarak tanımlanmasına rağmen Türkiye’de faaliyetlerine devam eden Hizb-ut Tahrir’in yayın organı Köklü Değişim Dergisi, Ankara, İstanbul ve Adana’da düzenlediği konferanslarda 'hilafet' çağrısı yapıldı. 25 Aralık’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) 1 km uzaklıktaki Kocatepe Kültür Merkezi’nde, 8 Ocak’ta İstanbul Esenyurt Nene Hatun Kültür Merkezi’nde, 13 Ocak’ta Adana Yüreğir Nene Hatun Konağı’nda “Toplumsal çöküş, sorunlar ve çözüm” başlıklı ve “Tehlikenin farkında mısınız?” sloganıyla konferanslar düzenledi.

Laiklik ve Medeni Kanun hedefte!

Ankara’daki konferansta laikliği hedef alan Köklü Değişim Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Uğurlu, “Değerlerinden, tarihinden, kültüründen kopuk bu nesli bize miras bırakan laik Cumhuriyetin ta kendisidir” dedi. Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu Başkanı Mahmut Kar ise “İslam'ın kanunlarını yok sayıp, ellerinin tersiyle itip, batıya gidip batıdan medeni kanun getirenler ailemizin içerisine dinamit koydular” dedi. Konferansın sonunda hilafet çağrısı yapıldı.

Hilafet devleti varken güvendeydik!

İstanbul’da yapılan konferansta ilahiyatçı Abdullah İmamoğlu, “Hilafet devletimiz varken toplumsal manada güvendeydik” dedi. İstanbul’daki konferansa İHH, Kızılay, Alimler ve Medreseler Birliği (İttihadul Ulema), Suffa Vakfı, Peygamber Sevdalıları Vakfı, Kalem-Der, Diyanet-Sen, HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi temsilcileri katıldı.