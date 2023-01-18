MHP ile ORC şirketi arasında 'oy oranı' kavgası! Feti Yıldız, Mehmet Pösteki'ye çıkıştı
ORC araştırma şirketinin anketlerinde MHP'nin oy oranı partinin Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı kızdırdı. Yıldız, partisinin oy oranının üçte birinin gösterildiğini ifade ederek ORC'nin sahibi Mehmet Pösteki sert tepki gösterdi.Abone ol
ORC’nin anketlerinde MHP’nin barajı aşamadığı görülüyor. ORC Araştırma’ya göre Haziran 2018’de yüzde 11,1 oy alan MHP’ye Ocak 2023 araştırmasında verilen destek yüzde 6,2’ye düşmüş durumda.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin oy oranının 'az gösterildiğini' düşünerek ORC Araştırma’nın sahibi Mehmet Pösteki’ye tepki gösterdi.
MHP’li Yıldız, sosyal medya hesabından şöyle yazdı:
“Milliyetçi Hareket Partisi’nin oy oranını olduğunun 1/3 nispetinde göstermek mantıksız boş bir gayrettir. Elek ile su taşımaktır, manipülasyondur. ORC'nin sahibinin soyadı gibi PÖSTEKİ saymaktır."
"Pösteki" sözlükte koyun ya da keçi postu anlamına geliyor...