Merkez Bankası'ndan bankalara esnaf kredisi uyarısı! Maliyetleri artırmaya son verin...

Reuters, Merkez Bankası'nın, bankalara, "Ticari kredi maliyetlerini artıran uygulamalara son verin" talimatı gönderdiğini yazdı. Reuters'a konuşan bir bankacı "Mevduat ile kredi faiz makası açıldığı için maliyetler, ancak böyle telafi edilebiliyor" dedi.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bankalara, "Ticari kredi maliyetlerini artıran uygulamalara son verin" talimatı gönderdiği belirtildi. Merkez Bankası'nın salı günü bankalara gönderdiği Reuters tarafından görülen yazıda şöyle denildi:

"Gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinde, düzenlemeleri dolaylı yoldan aşarak ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara gidildiğine yönelik bulgular tespit edilmiştir. Özellikle bazı bankalar tarafından ticari kredilerin kısa sürelerle temdit edilmesi suretiyle, halihazırda azami sınır öngörülmemiş olan 'Yapılandırma, Temdit/Ödeme Planı ve Faiz Değişikliği Ücreti' kalemi çerçevesinde ücret tahsil edildiği saptanmıştır."

Maliyetler ancak böyle telafi ediliyor

Reuters'a konuşan iki bankacı TCMB'nin, "aşırı" nitelediği ücretlendirmenin genişleyen kredi-mevduat faizi farkından kaynaklandığını ifade etti.

Reuters'a bilgi veren bir bankacı, "Verdiğimiz kredinin faizi görece düşük, krediyi fonladığımız mevduatın faizi ise yüksek. Mevduat ile kredi faiz makası açıldığı için maliyetler ancak böyle telafi edilebiliyor" dedi.

Bu uygulama sektör genelinde yaygın değil

TCMB, bankalara ilettiği yazıda uygulamalara devam edilmesi halinde, "aşırı ücretlendirmenin önlenmesi, öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması amaçları çerçevesinde ilave düzenlemelerin yapılmasına yönelik ihtiyaç doğabilir" dedi.

İlgili işlemlerin kısa aralıklarla gerçekleşmesinin ve kısa vadeler için yüksek temdit ücretleri uygulanmasının yıllık bazda, "aşırı ücretlendirmeye" yol açtığına dikkati çeken TCMB, "temdit faaliyetlerinin mutat amaçlarının dışında gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır" dedi.

TCMB, ilgili ücretin kredi kullandırım ücreti için öngörülen azami sınırlardan kopuk olmaması gerektiğini de belirtti. TCMB, uygulamaların sektör geneline, "yaygın olmadığını" da belirtti.