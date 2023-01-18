Bedelli askerlik yerleri açıklandı! MSB son dakika duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti çerçevesinde 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerlerinin açıklandığını bildirdi.

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Bu yıl 225 bin gencin başvurduğu bedelli askerlikte celp dönemleri ve birlik yerleri belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın, son dakika açıklamasında, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, sonuçların e-Devlet'ten ve askerlik şube başkanlıklarından paylaşıldığını ifade etti.

Bedelli askerlik yeri sorgulama- TIKLAYIN

Sevk belgesi ne zaman alınacak?

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk tarihleri şöyle;

02 Şubat 2023, 02 Mart 2023, 06 Nisan 2023, 04 Mayıs 2023, 31 Mayıs 2023, 06 Temmuz 2023, 10 Ağustos 2023, 07 Eylül 2023, 05 Ekim 2023, 09 Kasım 2023, 07 Aralık 2023