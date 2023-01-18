Karşılıksız para desteğine zam geldi! İslam Memiş tek tek zamları açıkladı en az 33 bin lira ödenecek
Asgari ücret ile birlikte sosyal yardım ücretleri de arttı. 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı, emzirme ve doğum, cenaze ve ölüm, yetim gibi birçok yardım desteğine zam geldi. "Bunun adı karşılıksız para desteği" diyen İslam Memiş yeni tutarları açıkladı.
İslam Memiş, tv100'de kaleme aldığı yazısında "İhtiyaç sahibi olan veya devletin sosyal sorumluluk projesi dahilinde olan vatandaşlara karşılıksız nakit desteği devam ediyor. " dedi ve yeni ücretleri açıkladı. Memiş şunları kaydetti:
ENGELLİLERE YAPILAN ÖDEMELER NE KADAR OLDU?
Yüzde 40-69 engelli aylığı bin 226 liradan bin 519 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da bin 840 liradan 2 bin 278 liraya yükselecek. 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı da bin 226 liradan bin 594 liraya çıkacak.
TEDAVİLERDE YATAN PARA
Hastalık ya da iş kazası sonrası rapor alınan sürelerde patron maaş ödemez, ödemeyi SGK yapar. Buna iş göremezlik ödeneği (istirahat) parası denir. Asgari ücretle bu tutarlar da yükseldi. 1 Ocak 2023 tarihinden sonraki istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 222,4 TL üzerinden hesaplanacak. En düşük günlük ödeme ayakta tedavide 222,4 lira, yatarak tedavilerde 166,8 lira olacak. Bu parayı BAĞ-KUR’la da alabiliyor.
EMZİRME ÖDENEĞİ
SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya BAĞ-KUR’la olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine beş yıl içinde başvuru yapılabilir.
Bu ödeme 31 Aralık’a kadar 316 liraydı. Bu tutar da bir önceki yılın TÜFE oranına göre artıyor. 2022’de TÜFE yüzde 64,27 artmıştı. Buna göre yeni emzirme ödeneği de 520 liraya yükseldi. Doğum yapan kadın sigortalı değilse ödeme sigortalı eşe yapılıyor.