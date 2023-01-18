Karşılıksız para desteğine zam geldi! İslam Memiş tek tek zamları açıkladı en az 33 bin lira ödenecek

EMZİRME ÖDENEĞİ

SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya BAĞ-KUR’la olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine beş yıl içinde başvuru yapılabilir.

Bu ödeme 31 Aralık’a kadar 316 liraydı. Bu tutar da bir önceki yılın TÜFE oranına göre artıyor. 2022’de TÜFE yüzde 64,27 artmıştı. Buna göre yeni emzirme ödeneği de 520 liraya yükseldi. Doğum yapan kadın sigortalı değilse ödeme sigortalı eşe yapılıyor.