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Bakan Nebati açıkladı! Mükelleflerin vergi dairesine gitmesine gerek kalmayacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Nebati açıkladı! Mükelleflerin vergi dairesine gitmesine gerek kalmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bundan böyle mükelleflerin işe başlama, şube açılışı-kapanışı, adres değişikliği, tür değişikliği, tasfiyeye giriş, tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemleri için vergi dairesine gitmesine ve bildirim yapmasına gerek kalmadığını açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Ticaret Siciline tescil edilmesi zorunlu olan bazı işlemleri, Ticaret Bakanlığı’na bağlı elektronik ortamda bildireceğinden, bu bildirimlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesini temin ettiklerini kaydederek şunları aktardı:

“Bu çerçevede işe başlama, şube açılışı-kapanışı, adres değişikliği, tür değişikliği, tasfiyeye giriş, tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemleri için mükelleflerimizin vergi dairesine ayrıca bildirimde bulunması yükümlülüğünü kaldırmış olduk. Söz konusu işlemler için mükelleflerimiz tarafından 2022’de vergi dairelerine yaklaşık 400 bin bildirim yapıldı. Bundan böyle, söz konusu işlemler için mükelleflerimiz tarafından vergi dairesine gidilmesi ve bildirim yapılması söz konusu olmayacak.”

Söz konusu uygulamanın hayata geçmesinde katkısı olanlara teşekkür eden Nebati, şöyle devam etti:

“Ayrıca, sonraki süreçte yeni işlemlerin de Ticaret Bakanlığından elektronik ortamda temin edilmesi halinde, Gelir İdaresi Başkanlığımızın resmi internet sitesinde yayımlanacak duyuruyla mükelleflerimizin bu işlemlere ilişkin bildirimde bulunma zorunluluğunu da kaldırmış olacağız. Bakanlık olarak mükelleflerimizin bildirim yükümlülüklerini azaltan, bürokratik süreçleri kısaltan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

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