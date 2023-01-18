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Zimmetine para geçiren banka müdürü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zimmetine para geçiren banka müdürü tutuklandı

ESKIŞEHiR’de çalıştığı bankadan kendi uhdesine 9 milyon TL civarında para aktardığı iddiasıyla gözaltına alınan özel bir bankanın şube müdürü, çıkarıldığı mahkemece ‘zimmet’ suçundan tutuklandı.

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Eskişehir’de özel bir bankada şube müdürü olarak görev yapan Ayşe Pelin Ü., banka hesaplarından kendi uhdesine para aktardığı gerekçesiyle  gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesi sonrasında ‘zimmet’ suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüpheli Ayşe Pelin Ü., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

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