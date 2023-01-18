Visca sakatlandı Trabzonspon yerine kaliteli bir alternatif buldu

Edin Visca'nın bir kez daha sakatlanmasıyla şok yaşayan Trabzonspor, Wolves forması giyen eski Barcelona'lı Adama Traore'yi kadrosuna katmak istiyor.

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Başakşehir'i yenerek moral bulan Trabzonspor, transfer operasyonu için düğmeye bastı. Başkan Ağaoğlu'nun bizzat yürüttüğü Traore operasyonu gerçekleşirse Fırtına'nın Süper Lig'deki iddiasını arttıracağı düşünülüyor.

Önemli bir takviye ile eldeki potansiyelin üzerine koyarak devam etmek isteyen Ağaoğlu, Traore ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın da sahadaki oyununu güçlendirmek istiyor.

Hızı ile tüm dünyanın dikkatini çeken ve Barcelona'ya transfer olan Traore, şu anda Wolverhampton Wanderers'te oynuyor. Fırtına, yakından takip ettiği 26 yaşındaki yıldızı kiralamak istiyor. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir hamle olduğu düşünülen 1.78 boyundaki sağ kanat için şartlar zorlanacak. İspanyol oyuncu bu sezon 21 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı. Futbolcunun bu düşük performansı, Trabzonspor yönetimini bu transferde avantajlı hale getiriyor. Mali pasaportu da bulunan tecrübeli futbolcu, santrfor mevkiinde de başarılı şekilde görev yapabiliyor.