Eşini otel odasında iç çamaşırıyla sevgilisini beklerken yakaladı! Öfkeli koca o anları sosyal medyada paylaştı

Yetişkin içeriklerinin olduğu OnlyFans isimli paylaşım platformuna gizlice giren ve orada erkeklerle yazıştığı öğrenilen bir kadın yakayı ele verdi. Otel odasına elinde kamera ile giren öfkeli koca, eşini iç çamaşırı içinde "sevgilisini" beklerken buldu. O anları saniye saniye kaydeden adam şoke eden görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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ABD’de çekildiği tahmin edilen görüntüler sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda şaşkınlık yarattı…

Bir süredir eşine haber vermeden OnlyFans isimli sosyal medya platformunda bir hesap açan ve cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını paylaşan bir kadın, “sevgilisini” iç çamaşırları içinde beklerken eşi tarafından basıldı.

Eşine söylemeden bir süredir cinsel içerikli paylaşımlarda bulunan ve erkeklerle yazışan ismi açıklanmayan kadının eşi arkadaşlarının kendisini uyarmasıyla durumun farkına vardı. Platformda sahte bir isimle profil açan adam daha sonra kadınla yazışmaya başladı.

Geceleri dışarı çıkıyormuş

Kadınla buluşmak istediğini söyleyen adam eşini bir otelde buluşmaya ikna etti. Günler sonra randevu yerine giden adam elindeki kamerayla yaşananları anbean görüntüledi.

İsmi açıklanmayan adam elindeki kamerayla otel odasını açınca eşini seksi iç çamaşırları içinde “sevgilisini beklerken” yakaladı. Olay kısa bir süre içinde hararetlenirken, kadın ise yaptıklarının arkasında durdu. İsmi Katrina olduğu tahmin edilen kadın, “Ben yanlış bir şey yapmadım” dedi. Adam ise kamera kayıtlarında, “Eşim bir süredir kız arkadaşlarıyla görüşme bahanesiyle sık sık dışarı çıkıyordu, bazen de iş için toplantısı olduğunu söylüyordu” yorumunu yaptı.

Dört yıldır evli olan adamın eşi, “Ben faturaları ödemek için bunu yapıyorum. Ben benimle buluşanlarla sadece dans ediyorum. Başka bir şey yapmıyorum” derken öfkeli adam ise “Ben kredilerle ve faturalarla ilgilenmiyor. Hiçbir şey olmamış gibi gelip benim yanıma yatağa giriyorsun sonrasında. Senin bahanelerini dinlemek istemiyorum” dedi.

“Yüzünü internette hiç gizlemiyordun”

Tartışma sırasında kadın yüzünü gizlerken adam da öfkelenerek, “İnternette paylaştığın fotoğraf ve videolarda hiç de utangaç değildin o yüzden neden yüzünü saklıyorsun ki” ifadesini kullandı.

Adam boşanmak istediğini söylerken kadın da, “Seni seviyorum. Çocuklarımız var” ifadesini kullanınca adam “Sen beni sevmiyorsun. O çocukların benden olduğu bile belli değil” yorumunu yaptı.

Video bu noktada biterken çiftin ayrılıp ayrılmadığına dair bir açıklama ya da yorum yapılmadı.