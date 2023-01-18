Adıyaman'da kaçırıldı Şanlıurfa'da bulundu Valilikten açıklama geldi

Şanlıurfa Valiliği Adıyaman’da kaçırıldıktan sonra Şanlıurfa’da bulunan çocuk ve onu kaçıran zanlı ile ilgili açıklama yaptı.

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Valiliğin açıklamasında, “17.01.2023 günü saat: 13.00 sıralarında Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesinde Suriye uyruklu H.U. (4) isimli kız çocuğun kimliği belirsiz kişilerce kaçırılması üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile koordineli olarak yaşı küçük çocuğun bulunmasına ve şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Yapılan geniş çaplı kamera ve saha çalışmalarında çocuğun eşkali belirlenen 30-35 yaşlarında şüpheli şahıs tarafından kaçırıldığı ve ilimizde Balıklıgöl Platosu civarında bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, yaşı küçük çocuk ve şüpheli S.A. (37) 18.01.2023 günü Şanlıurfa Çocuk Şube Müdürlüğü ve Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerinin koordineli olarak yapmış oldukları operasyon ile suçüstü yakalanmıştır.

Şüpheli S.A. (37) Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması suçundan adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır” denildi.