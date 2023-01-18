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Emre Aşık'tan Yağmur Sarnıç'a: Aynı havayı solumaktan bile rahatsız oluyorum

Emre Aşık'tan Yağmur Sarnıç'a: Aynı havayı solumaktan bile rahatsız oluyorum

Eski milli futbolcu Emre Aşık, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık'a dava açtı. Emre Aşık mahkemedeki beyanında, "Şu an kendisiyle aynı yerde olmaktan ve aynı havayı solumaktan bile rahatsız oluyorum" dedi.

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Boşanma aşamasındaki eski milli futbolcu eşi Emre Aşık'a ve avukatına bir televizyon programında hakaret ve tehdit ettiği öne sürülen Yağmur Aşık'ın, 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 58.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müştekiler Emre Aşık ile Funda Sadıkahmet, avukatıyla hazır bulundu. Duruşmaya tutuksuz sanık Yağmur Aşık ise avukatı olmadan katıldı.

"Bunlar yaşadığımız, konuştuğumuz ve bildiğimiz şeylerdir"

Duruşmada savunma yapan sanık Yağmur Aşık, mahkemece kimlik tespiti yapılırken aylık kazancının 5 bin lira olduğunu da belirterek, ‘’Herhangi bir tehdit söz konusu değildir. Ayrıca tehdit öyle edilmez, orada ben her şeyi hukuki olarak anlattım. Hakaret kastım da olmamıştır. Bunlar yaşadığımız, konuştuğumuz ve bildiğimiz şeylerdir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Emre hakkında uyuşturucu madde kullandığını söylediğime ilişkin olarak, boşanma davasındaki pedagog raporunda kendisi 1 kez uyuşturucu kullandığını ve sonrasında bir daha kullanmadığını beyan etmişti. Bunun üzerine ben o cümleleri söyledim. Kendisine hakaret etme veya küçük düşürme kastım yoktur’’ dedi.

"Kesinlikle sulh istemiyorum"

Müşteki Emre Aşık beyanında, "Sanığın bahsettiği gibi sadece boşanma davasında pedagogla yaptığım özel görüşmede 1 defa madde kullandığımı ve bir daha da kullanmadığımı belirtmiştim. Davada bana uyuşturucu madde testi yapıldı ve sonucu temiz çıktı. Kesinlikle karşı tarafla sulh olmak istemiyorum. Şu an kendisiyle aynı yerde olmaktan ve aynı havayı solumaktan bile rahatsız oluyorum. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Diğer müşteki ve aynı zamanda Emre Aşık’ın avukatı olan Funda Sadıkahmet de sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek cezalandırılmasını talep etti.

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Funda Sadıkahmet’in kendi adına ve müşteki Emre Aşık’ın avukatı sıfatıyla şikayet dilekçesi sunduğu belirtildi.

Hazırlanan iddianamede yer alan şikayet dilekçesinde, müşteki Emre Aşık ile şüpheli Yağmur Aşık’ın boşanma davalarının olduğu, dava devam ederken karşılıklı bir çok dava açıldığı, yapılan her şikayetten sonra şüpheli tarafından husumetli ilan edilerek her ortamda, basında ve sosyal medyada taraflarına hakaret, tehdit ve iftiralar atıldığı kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Yağmur Aşık’ın, 5 Aralık 2020’de bir televizyon kanalında Emre Aşık’a yönelik ‘’Yasaklı madde kullanıyordu, yalan söylüyor, kendini acındırıyor, tüh senin kalıbına’’ ve müşteki Sadıkahmet’e yönelik ‘’Emre’yi daha fazla parçalama peşinde, Emre’yi bildiğin sağıyor’’ cümlelerinin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği de aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Yağmur Aşık’ın, müşteki Emre Aşık’a yönelik ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Şüphelinin, müşteki Sadıkahmet’e yönelik ise ‘tehdit’ ve ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçlarından toplamda 1 yıl 15 günden 4 yıl 4 aya hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüpheli Yağmur Aşık'ın 2 müştekiye yönelik toplamda 1 yıl 4 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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