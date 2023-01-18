Fahiş site aidatları için harekete geçildi! Bakanlıktan flaş hamle

Artan site ve apartman aidatları vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle İstanbul'daki bazı evlerin aidatları 8 bin liraya kadar çıktı. Site aidatları artık takip edilecek Bakanlık bünyesinde özel birim kurdu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, fahiş aidatlarla ilgili harekete geçti. Bakanlık site yönetim hizmeti veren şirketler ile ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek üzere birim kurdu.

Kat sahiplerinin haklarının korunması amacıyla, konut ve işyerlerinin yönetilmesi ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde birim kurularak faaliyete geçti.

TRT Haber Kurulan birim, konuya ilişkin kanuni düzenleme çalışmalarının tamamlanmasına müteakip ikincil mevzuat çalışmalarını yürütecek.

Böylece site yönetimi hayatında yer alan bir boşluk giderilmiş olup, ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte sitelerde yaşanan yönetim sorunlarının azalması yönünde önemli bir aşama kaydedilmiş olacak.