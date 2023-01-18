BIST 5.416
DOLAR 18,79
EURO 20,42
ALTIN 1.156,52
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

Fahiş site aidatları için harekete geçildi! Bakanlıktan flaş hamle

Fahiş site aidatları için harekete geçildi! Bakanlıktan flaş hamle

Artan site ve apartman aidatları vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle İstanbul'daki bazı evlerin aidatları 8 bin liraya kadar çıktı. Site aidatları artık takip edilecek Bakanlık bünyesinde özel birim kurdu.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, fahiş aidatlarla ilgili harekete geçti. Bakanlık site yönetim hizmeti veren şirketler ile ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek üzere birim kurdu.

Kat sahiplerinin haklarının korunması amacıyla, konut ve işyerlerinin yönetilmesi ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde birim kurularak faaliyete geçti.

TRT Haber Kurulan birim, konuya ilişkin kanuni düzenleme çalışmalarının tamamlanmasına müteakip ikincil mevzuat çalışmalarını yürütecek.

Böylece site yönetimi hayatında yer alan bir boşluk giderilmiş olup, ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte sitelerde yaşanan yönetim sorunlarının azalması yönünde önemli bir aşama kaydedilmiş olacak. 

İlgili Haberler
Site aidatlarına yüzde 200 zamma isyan ettiler Büyükçekmece'de yönetim istifa eylemi 8 bin aidat ücreti olur mu? Site aidatları ev kiraları ile yarışıyor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Karşılıksız para desteğine zam geldi! İslam Memiş tek tek zamları açıkladı en az 33 bin lira ödenecek
Foto Galeri Karşılıksız para desteğine zam geldi! İslam Memiş tek tek zamları açıkladı en az 33 bin lira ödenecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Araba alacaklar dikkat: ÖTV'ye kademeli indirim geliyor! Erdoğan talimat verdi, hazırlıklar başladı
Araba alacaklar dikkat: ÖTV'ye kademeli indirim geliyor! Erdoğan talimat verdi, hazırlıklar başladı
Kiev'de helikopter düştü Ukrayna İçişleri Bakanı öldü
Kiev'de helikopter düştü Ukrayna İçişleri Bakanı öldü
Çanakkale'de deprem oldu! Panik yarattı AFAD şiddetini açıkladı
Çanakkale'de deprem oldu! Panik yarattı AFAD şiddetini açıkladı
Meral Akşener'den Erdoğan'a çağrı: 20 yıldır neredeydiniz gelin bitirelim
Meral Akşener'den Erdoğan'a çağrı: 20 yıldır neredeydiniz gelin bitirelim
Eşini otel odasında iç çamaşırıyla sevgilisini beklerken yakaladı! Öfkeli koca o anları sosyal medyada paylaştı
Eşini otel odasında iç çamaşırıyla sevgilisini beklerken yakaladı! Öfkeli koca o anları sosyal medyada paylaştı
Adıyaman'da kaçırıldı Şanlıurfa'da bulundu Valilikten açıklama geldi
Adıyaman'da kaçırıldı Şanlıurfa'da bulundu Valilikten açıklama geldi
ABD'deki Halkbank davası! Mahkeme tarafları dinledi
ABD'deki Halkbank davası! Mahkeme tarafları dinledi
Bakan Nebati açıkladı! Mükelleflerin vergi dairesine gitmesine gerek kalmayacak
Bakan Nebati açıkladı! Mükelleflerin vergi dairesine gitmesine gerek kalmayacak
Bir ilçe seferber olup zihinsel engelli kayıp kadını aradı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Bir ilçe seferber olup zihinsel engelli kayıp kadını aradı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Zimmetine para geçiren banka müdürü tutuklandı
Zimmetine para geçiren banka müdürü tutuklandı
Visca sakatlandı Trabzonspon yerine kaliteli bir alternatif buldu
Visca sakatlandı Trabzonspon yerine kaliteli bir alternatif buldu
Öğretmenin 7. sınıf öğrencilerine izlettirdiği +18'lik film velileri ayağa kaldırdı
Öğretmenin 7. sınıf öğrencilerine izlettirdiği +18'lik film velileri ayağa kaldırdı