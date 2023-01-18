Öldü 20 dakika sonra hayata geri geldi! Ölümü gören adam yaşadıklarını böyle anlattı
KAHRAMANMARAŞ'ta bir adam minibüste kalp krizi geçirdi. 20 dakika boyunca kalbi çalışmayan adam hastanede adeta yeniden canlandı. O vatandaşın kendine geldiğinde ilk sorusu şaşkına çevirdi.
Olay, 9 Ocak'ta Kahramanmaraş-Türkoğlu arasında yolcu taşıyan minibüste meydana geldi. 54 yaşındaki Hüseyin Açıkgöz, akşam saatlerinde çalıştığı yerde mesaisini tamamlayarak kent merkezinden Türkoğlu ilçesindeki evine gitmek için minibüse bindi.
Bir müddet minibüste yolculuk yapan Açıkgöz, aniden fenalaşarak kafasını minibüs şoförünün omzuna düşürdü.
Şoför öldüğünü düşündü
Şoför ise rahatsızlanan ardından da kalbi durup vücudu soğumaya başlayan yolcusunu 'öldü' düşüncesi olmasına rağmen zaman kaybetmeden Sular Akademi Hastanesi Acil Servisine getirdi.
20 dakika ölüp geri geldi
Burada doktorların müdahaleleri sonrası kalbi çalıştırılan hasta, yapılan anjio ile kapalı 5 damarı açılarak sağlığına kavuşturuldu. Yaklaşık 20 dakikalık süreç sonrası hayat dönen Açıkgöz, yaşadıklarını anlattı.