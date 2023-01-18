"Kusura bakmayın dokunacağız" demişti! Ali Babacan geri vites yaptı

SİHA üreticisi Baykar firmasına yönelik iddiaları ile gündeme gelen DEVA Partisi lideri Ali Babacan yaptığı açıklamada "Bu proje, 'kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın dokunacağız" demişti. Gelen sert tepkilerin üzerine geri vites yapan Babacan , bugün yaptığı paylaşım ile tepki çeken sözlerine açıklık getirirken "Günlerdir sözlerim maksatlı şekilde çarpıtılıyor" dedi.

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Siyasette yeni tartışma konusu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın SİHA üreticisi Baykar firmasına yönelik iddiaları... Babacan, katıldığı bir programda firmaya devlet bütçesinden doğrudan kaynak aktarıldığını öne sürerek, "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki" şeklinde konuştu.

Selçuk Bayraktar'dan sert tepki

Baykar yönetim kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Ali Babacan'ın bu iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden sert karşılık verdi. Selçuk Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İftiralara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız" dedi.

Yeni açıklama: sözlerim çarpıtıldı

Tartışma devam ederken Ali Babacan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama daha yaptı. Sözlerinin çarpıtıldığını ifade eden Babacan, "Günlerdir sözlerim maksatlı şekilde çarpıtılıyor. Yayınlardaki ifadelerim açık olmasına karşın bir kere daha tekrar ediyorum: Biz, ülkemiz için faydalı olan her yatırımın, her projenin yanında dururuz. Bizim Ankara, Bursa, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Konya, Kocaeli ve diğer pek çok ilde yüksek teknolojiyle dünyaya üretim yapan muazzam firmalarımız var. Bizim dünya çapında mühendisler yetiştiren üniversitelerimiz var. Hepsiyle gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.