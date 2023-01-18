Beşiktaş'ın yıldızı Jackson Muleka'ya sürpriz talip! Başkan transferi doğruladı

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Jackson Muleka için sürpriz bir transfer teklifi geldi. Mısır ekiplerinden Al-Ahly'nin başkanından siyah-beyazlı formayı giyen Jackson Muleka için açıklama geldi. İşte detaylar...

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Hücum hattında en etkili oyuncusu Weghorst'u kaybeden Beşiktaş yeni bir golcü arayışlarındayken diğer yandan oyuncusu Jackson Muleka için sürpriz talip çıktı.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da gösterdiği performanstan sonra transfer edilen Muleka ile Suudi Arabistan ekibi Al-Ahly'nin ilgilendiği iddia edildi.

Al-Ahly'nin Muleka transferi için Beşiktaş'la görüşmelere başladığı ortaya çıkmıştı. Mısır kulübünden Jackson Muleka transferi için resmi açıklama geldi.

Başkan görüşmeleri doğruladı

Al-Ahly Başkanı Adly Al-Qai, Jackson Muleka ile ilgilendiklerini ve siyah-beyazlılarla pazarlık yaptıklarını doğruladı.

Al-Ahly'nin resmi yayın organına konuşan Al-Qai, Muleka'yı Mazembe'de forma fiydiği dönemden beri takip ettiklerini fakat Muleka'nın kariyer planlamasını Avrupa odaklı yaptığını ifade etti.