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Rekabet Kurulu'ndan kozmetik devlerine soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan kozmetik devlerine soruşturma

Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 5 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yeniden satış fiyatlarını tespit etme ve internet satışlarını kısıtlama iddiaları incelenerek.

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Rekabet Kurulu, 22 Aralık 2022'deki toplantısında, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet yürüten 'Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları', 'Colastin Sağlık Ürünleri', 'Gerçek Kozmetik', 'Kozmoklinik Kozmetik ve Medikal Ürünler', 'MOT Grup Bilişim' firmaları hakkındaki yeniden satış fiyatlarını tespit etme ve internet satışlarını kısıtlama ile 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edildiği iddialarını ele aldı.

Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgelerle yapılan tespitleri yeterli bularak, firmalar hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. 

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