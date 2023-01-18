Bakan Bilgin'den flaş EYT açıklaması! Tarihi duyurdu EYT'liler maaşlarını alabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonların heyecanla beklediği EYT hakkında son bilgileri paylaştı. Bilgin, EYT yasasına ilişkin açıklamasında, "Mart ayında neticelenir diye düşünüyorum" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT yasasına ilişkin açıklamasında, "Mart ayında neticelenir diye düşünüyorum. Top bizden çıktı, Meclis'in iradesinde. EYT konusunda metin Meclis'te milletvekillerimiz çalışıyor" dedi.

Yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Mart ayında EYT'nin neticeleneceğini söyledi.

"Maaşlar en geç Mart ayında yatırılacak"

EYT'lilere ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu dün açıklama yapmıştı. Akbaşoğlu "EYT en geç haftaya Meclis'e sunmayı planlıyoruz, maaşlar en geç Mart ayında yatırılacak. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil" dedi.

En geç Mart ayında bütün EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alabilecekler

Akbaşoğlu "EYT ile ilgili Çalışma Bakanlığımız teknik çalışmayı bitirdi. 2022 yılı içinde çeşitli EYT platformları meselelerini anlattılar. Ayrı ayrı toplantılar yaptık. Kesin olarak çözümleyeceğimizi ifade etmiştik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Eylül 1999'dan önce hukuki statü neyse onun aynen devam ettirileceğine yönelik ve yaklaşık 23 yıl sürmüş olan bu durumun AK Parti ve Cumhur İttifakı iradesiyle bizlere talimatlandırmasıyla çözüme kavuşturacağız. Bunu en geç haftaya Meclis'e sunacağız. En geç Mart ayında bütün EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alabilecekler" değerlendirmesinde bulundu.