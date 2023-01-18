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Bankadan para çekenleri gasp ediyordu kameraları incelendi o ayrıntıyla yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bankadan para çekenleri gasp ediyordu kameraları incelendi o ayrıntıyla yakayı ele verdi

Tuzla’da motosikletli gaspçılar, farklı tarihlerde üç farklı bankadan para çeken kişileri takip ederek paralarını gasp etti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şahıslardan birini aksayan bacağından tespit ederek iki şüpheliyi yakaladı.

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Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, farklı tarihlerde aynı yöntemle Tuzla ilçesinde meydana gelen 3 farklı “Banka Takipli Gasp” suçu ile ilgili olarak çalışma başlattı.

Polis, olayların meydana geldiği noktalardaki güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu her üç olayı da motosikletli iki şahsın gerçekleştirdiği ve şahıslardan birinin ayağında aksama olduğunu belirledi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü şüphelilerin sıklıkla kullandıkları belirlenen İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda yapılan çalışmalar sırasında ayağında aksama olan ve eşkâle uygun bir şahsın yaya olarak seyir halinde olduğu görülmesi üzerine şüpheli takibe alındı. Ekipler, bir süre sonra durdurulan şüphelinin olayın faillerinden E.O. (37) isimli şahıs olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmalarda, olaylarda kullanılan motosikletin E.O. isimli şüphelinin eşinin üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Motosikleti kullandığı ve olayların ikinci faili olduğu tespit edilen E.G. (48) isimli şüpheli şahıs, geçtiğimiz Pazartesi günü suçta kullanılan motosiklet ile birlikte yakalandı.
Konu ile ilgili yakalanan ve “Yağma” suçundan Salı günü adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerin park halindeki aracın camını kırarak içerisinde bulunan çantayı çaldıkları ve motosikletler kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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