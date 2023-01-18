Baykar'ı hedef alan Babacan'a Erdoğan'dan sert tepki: "Sen git çocuk bezi sat"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'ı hedef alan sözlerine sert tepki gösteren Erdoğan, "Sen rekabet nedir bilir misin? Sen git çocuk bezi satmaya devam et. Senin işin değil bu. 15 sene yanımda bulundu ama benden bir şey alamadın" ifadelerini kullandı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda firmaya devlet bütçesinden doğrudan kaynak aktarıldığını öne sürerek, "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki" şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan'dan Babacan'ın baykar çıkışına sert tepki

Babacan'ın Baykar'ı hedef alan sözleri özellikle iktidarın büyük tepkisini çekerken bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti'nin grup toplantısında bu konuya değindi.

"Yunanistan'ın sızlanmasını normal görüyorum"

Babacan'a sert sözlerle yüklenen Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Bir ülkenin savunma sanayisine ancak rahatsız olanlar saldırır. Yunanistan'ın sızlanmasını normal görüyorum. Ülkemizin her değerini savunmak nasıl boynumuzun borcuysa bu alçak saldırıya hak ettiği cevabı vermek sorumluluğumuzun gereğidir.

"Sen git çocuk bezi satmaya devam et"

Sen rekabet nedir bilir misin? Sen git çocuk bezi satmaya devam et. Senin işin değil bu. 15 sene yanımda bulundu ama benden bir şey alamadı. Bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık. Kendisi ne zamanki başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri vakfına mülk edindi. Türkiye'de bunun başka örneği yok. O vakıftaki yöneticiler bunu nasıl izah edeceksiniz.

"Üniversiteyi bunların yolsuzlukları sebebiyle aldık"

Mülk edinme hakkı yok. Ama bunlar bunu yaptı. Biz de bu üniversiteyi bunların bu yolsuzlukları sebebiyle aldık devletimize mal ettik. Devletimizin Marmara Üniversitesi'nin mülkü olarak hizmete devam ediyor. Verdiğimiz imkanlar çok çok daha iyi. Biz bu milletin evlatlarına yakışan eserler inşa ediyoruz sen ne yapıyorsun onu söyle?"