Yolda gördüğü kadının güzelliğine kandı! O günden sonra hayatı karardı başına gelene bakın

Belçika'da uzun yıllar işçi olarak çalıştıktan sonra evlenmek için memleketi Kayseri'ye dönen 41 yaşındaki Mükremin Tercan, yolda gördüğü E.B'ye "çok güzelsiniz" dedi. Bir aşkın kıvılcımını ateşlediğini zanneden Mükremin Tercan, yuva kurayım derken tüm birikiminden oldu.

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Mükremin Tercan, Kayseri'de gezindiği sırada yolda gördüğü E.B'ye "kusura bakmayın ama çok güzelsiniz" dedi. Bu sözler üzerine ikili arasında başlayan muhabbet devamında nişan getirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre E.B'yi çok sevdiğini ve ne dediyse yaptığını belirten Mükremin Tercan; "E.B bana hiç evlenmediğini, hastalığı nedeniyle çocuğunun olmadığını ve felçli babasına baktığını söyledi. Ben de her şeyi kabul ettim ve nişan yapıp yüzük taktık. O kadar çok seviyordum ki ne dediyse kabul ettim. Bana evini dayattı döşetti, ayrıca iki de telefon aldırdı. Babamdan kalma yadigâr iki altınım vardı onları da verdim. Daha sonra kredi kartı borçları için düzenli olarak her ay 3 bin 500 lira gönderdim. 20 bin Euro'dan fazla para harcadım. Hatta kadın hastalığından dolayı ameliyat olması gerekiyordu özel hastanede ameliyatını yaptırdım, kendimde refakatçisi oldum. Bir keresinde parayı geciktirdiğim için beni kendi aracımın içinde darp etti. Birçok yerimi çimdikleyip yaraladı. Onun sevgisinden o kadar kör olmuşum ki yaptıklarını görmüyordum bile" dedi.

Savcılık kovuşturmaya yer yok dedi

E.B'nin çalıştığı sendikanın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ iltisakı nedeniyle kapatıldığını öğrenen Mükremin Tercan; "FETÖ'cü sendikada çalıştığını öğrenince daha da fazla araştırma yaptım. Bana hiç evlenmediğini söyleyen E'nin meğer iki evliliği olmuş iki de çocuğu varmış. Bana babama bakıyorum diyerek ilaç ve hasta bezleri aldırmıştı, babası ise 6 yıl önce ölmüş. Kendisine "FETÖ'cü sendikada mı çalıştın" dememle birlikte beni terk edip hakkımda uzaklaştırma kararı çıkarttı.

Beni evlilik vaadiyle dolandırdığı için savcılığa suç duyurusunda bulundum. Savcılık soruşturmasın tamamladı ve E.B hakkında hiçbir şey yapmadı.Bana gelen yazıda delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.Ben çok mağdur oldum. Mağdur olan benim uzaklaştırma cezası alanda benim. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu.















