BIST 5.379
DOLAR 18,79
EURO 20,34
ALTIN 1.157,17
HABER /  GÜNCEL

Bakan Akar açıkladı: İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek mi?

Bakan Akar açıkladı: İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek mi?

NATO üyesi olmak için Türkiye'nin onayını alması gerekli olan İsveç'in Savunma Bakanı Türkiye'ye gelmesinin planlandığı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveçli mevkidaşının Türkiye'ye gelmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelme durumu hakkında, ''Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz'' dedi.Bakan Hulusi Akar, İsveçli mevkidaşının Türkiye'ye gelme durumuyla ilgili, "Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

PKK'ya destek

Geçtiğimiz hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan eyleminin görmezden gelinmesi de tepkilere sebep olmuştu.

İsveç'te savcı, PKK eylemini soruşturmaya gerek duymadan dosyayı kapatmıştı.

PKK
ÖNCEKİ HABERLER
DP lideri Uysal'dan Erdoğan'a 14 Mayıs cevabı: Yolsuzluklara, yasaklara...
DP lideri Uysal'dan Erdoğan'a 14 Mayıs cevabı: Yolsuzluklara, yasaklara...
Küresel petrol talebi bu yıl rekor seviyeye ulaşacak
Küresel petrol talebi bu yıl rekor seviyeye ulaşacak
Galatasaray'da istifa! Böyle duyuruldu
Galatasaray'da istifa! Böyle duyuruldu
Baykar'ı hedef alan Babacan'a Erdoğan'dan sert tepki: "Sen git çocuk bezi sat"
Baykar'ı hedef alan Babacan'a Erdoğan'dan sert tepki: "Sen git çocuk bezi sat"
Altın fiyatlarında neler oluyor? 9 ayın zirvesini gördü
Altın fiyatlarında neler oluyor? 9 ayın zirvesini gördü
Türkiye-İran sınırında deprem oldu Van ve Yüksekova'da hissedildi
Türkiye-İran sınırında deprem oldu Van ve Yüksekova'da hissedildi
AK Parti'nin seçim beyannamesi 23 başlıktan oluşacak
AK Parti'nin seçim beyannamesi 23 başlıktan oluşacak
TOKİ kurasında ev çıkanlar gözyaşlarına hakim olamadı
TOKİ kurasında ev çıkanlar gözyaşlarına hakim olamadı
Bankadan para çekenleri gasp ediyordu kameraları incelendi o ayrıntıyla yakayı ele verdi
Bankadan para çekenleri gasp ediyordu kameraları incelendi o ayrıntıyla yakayı ele verdi
Brezilya ekibi Gremio ile ilk maçına çıkan Luis Suarez'den muhteşem performans
Brezilya ekibi Gremio ile ilk maçına çıkan Luis Suarez'den muhteşem performans
Hızlı tren, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na uğrayacak
Hızlı tren, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na uğrayacak
O isim soruldu, Hulusi Akar'dan dikkat çeken cevap: Böyle bir planlama var
O isim soruldu, Hulusi Akar'dan dikkat çeken cevap: Böyle bir planlama var