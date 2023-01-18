Bakan Akar açıkladı: İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek mi?

NATO üyesi olmak için Türkiye'nin onayını alması gerekli olan İsveç'in Savunma Bakanı Türkiye'ye gelmesinin planlandığı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveçli mevkidaşının Türkiye'ye gelmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelme durumu hakkında, ''Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz'' dedi.Bakan Hulusi Akar, İsveçli mevkidaşının Türkiye'ye gelme durumuyla ilgili, "Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

PKK'ya destek

Geçtiğimiz hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan eyleminin görmezden gelinmesi de tepkilere sebep olmuştu.

İsveç'te savcı, PKK eylemini soruşturmaya gerek duymadan dosyayı kapatmıştı.