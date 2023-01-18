Sahte polisler gerçek polislerden kaçamadı: İstanbul'da 100 bin Euro'luk gasp!

İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir işyerine giren 3 hırsız, sahte arama kararıyla açtırdıkları kasadaki 100 bin Euro'yu gasp ederek açtı. Çok geçmeden polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise sınır dışı edilecek.

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Olay Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 58. Bulvar Caddesi'nde 5 Ocak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bir işyerine gelen Ali Ö., Ömer M. A. ve yabancı uyruklu Amır K. isimli 3 şüpheli, dükkan sahibi A.O.'ya (47) kendilerini polis olarak tanıttı.

Sahte kimlik ve arama kararı gösterdi

3 şüpheliden biri dışarıda beklerken, diğer 2 suç ortağı sahte polis kimliğini ve arama kararı göstererek işyerinde bulunan kasayı açtırdı.

Kasada bulunan 100 bin euro alan hırsızlarla, durumdan şüphelenen iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Arbede sırasında şahıslardan biri montunu düşürürken ardından hırsızlar olay yerinden kaçtı.

İşyeri sahibi de kaçan şahısları kovalamaya çalıştı. Ancak hırsızları yakalayamadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yerde 1 adet kurusıkıdan bozma diye tabir edilen içerisinde fişek bulunmayan tabanca ele geçirildi.

Polis kısa sürede yakaladı

Kimlikleri tespit edilen 3 suç kaydı bulunan Ali Ö., 2 adet suç kaydı bulunan Ömer M. A. ve Amır K. Gaziosmanpaşa'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan Ali Ö. ve Ömer M. A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Amır K. ise sınır dışı edilmek üzere Sultangazi Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Öte yandan şüphelilerin dükkana girdikleri anlar kameraya yansıdı.