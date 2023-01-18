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Usta oyuncu tiyatro galasında kalp krizi geçirdi durumu hala kritik

Usta oyuncu tiyatro galasında kalp krizi geçirdi durumu hala kritik

Usta oyuncu Muhlis Asan, tiyatro galasında kalp krizi geçirdi. Asan'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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Usta oyuncu Muhlis Asan, Orhan Aydın ile Levent Üzümcü'nün Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyunu ‘Unutma Bizi’nin dün akşamki galasına katıldı. Asan galada bir anda fenalaşarak kalp krizi geçirdi.

Galada Asan, kendini iyi hissetmediğini belirterek "Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım” diyerek salondan ayrıldı.

Taksiyle ablasıyla birlikte yaşadığı eve dönen Muhlis Asan, bir süre sonra fenalaştı. Ablası tarafından hastaneye kaldırılan Asan’ın yapılan kontroller sonucu kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhlis Asan, önlem amaçlı olarak uyutulduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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