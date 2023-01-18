Ronaldo ile Messi karşı karşıya geliyor: Dev maç için geri sayım başladı!

Dev maç için geri sayım başladı. Lionel Messi'nin liderliğindeki Paris Saint-Germain (PSG), Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal'in oyuncularından kurulu karma takımla yarın karşı karşıya gelecek. .

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Toplamda 12 Ballon d’Or ve birçok ödül kazanarak başarılarıyla uzun süredir futbolu domine eden ikili belki de son kez kozlarını paylaşacak. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Paris Saint-Germain ile Suudi Arabistan’ın en başarılı iki takımı olan Riyad kulüpleri Al Hilal ve Al Nassr oyuncularından seçilecek karma bir takım arasındaki mücadelede karşı karşıya gelecek.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi PSG ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr-Al Hilal takımlarının karması arasındaki karşılaşma, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda yarın TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN SPORTS 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nassr ile 2,5 sezon için imzaladığı 500 milyon avroluk sözleşmeyle yıllık maaşı en yüksek sporcu unvanının sahibi Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıkacak.